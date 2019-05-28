«Мемориал» признал пятерых крымских татар политзаключенными / Фото

09:43 18.07.2019   Крым

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными пятерых крымских татар, которых ранее осудили в РФ как фигурантов «дела о так называемом терроризме» (первая симферопольская группа).

Об этом говорится на сайте центра, пишет ATR.

«Правозащитный центр «Мемориал», согласно международному руководству по определению понятия «политический заключенный», объявляет Теймура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова политическими заключенными. Мы требуем их немедленного освобождения», — говорится в заявлении «Мемориала».

Напомним, 18 июня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор крымскотатарским политзаключенным, фигурантам первой группы симферопольского «дела о так называемом терроризме» Узеиру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, Айдеру Салединову, Теймуру Абдуллаеву, Эмилю Джемаденову. Их приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 17 лет.

Как известно, утром 12 октября 2016 года стало известно о проведении сразу в нескольких районах оккупированного Крыма незаконных обысков в домах крымских татар. После обысков были задержаны Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев и Теймур Абдуллаев. Их обвиняют в связях с организацией «Хизб ут-Тахрир».

Ранее российский правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными 24 крымскотатарских активистов, которых задержала ФСБ в конце марта в оккупированном Крыму и 24 украинских военнопленных моряков, которые были захвачены в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



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