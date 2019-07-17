США змінили главу делегації на "ракетних" переговорах з РФ

10:43 18.07.2019   Россия

Держсекретар США Майк Помпео вирішив замінити голову американської делегації на переговорах з Росією щодо контролю над озброєннями. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Замість своєї заступниці з питань контролю над озброєннями Андреи Томпсон Помпео зробив головою делегації на переговорах з РФ 17 липня ще одного свого заступника Джона Саллівана.

Делегація, до якої зараз належить Салліван, Томпсон та інші високопосадовці США, бере участь у стратегічному діалозі з питань безпеки в Женеві, де американські чиновники мають намір обговорити з заступником міністра закордонних справ Росії Сергеєм Рябковим, які заходи можуть замінити Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, з якого США вийшли цьогоріч.

Рішення замінити Томпсон ухвалили тому, що Томпсон приховала інформацію про знайомство з Полом Еріксоном - колишнім хлопцем Марії Бутіної, яку засудили за те, що як мінімум з 2015 року вона вела в США "конспіративну діяльність" на користь Росії, діяла як агент російського чиновника і "використовувала особисті зв'язки з американцем, що має вплив на політику США".

Томпсон під час слухань в Конгресі щодо затвердження її кандидатури на посаду не розказала про дружбу з Еріксоном.

Колишній начальник Томпсон, помічник президента з національної безпеки Майкл Флінн в лютому 2017 року був змушений піти у відставку через те, що не повною мірою поінформував віцепрезидента Майка Пенса про бесіди з Сергеєм Кисляком, який був послом РФ в США.



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