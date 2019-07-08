Летчики штурмовиков Су-25СМ3 «Суперграч» авиационного полка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), базирующегося на Кубани, отработали перехват и воздушный бой с условным противником на различных высотах от 150 до 3000 метров.

Тактические задачи отрабатывались на модернизированных самолетах Су-25СМ3, поступивших в авиачасть в конце 2018 года, пишет пресс-служба Минобороны России.

По плану боевого применения стрельб в районе полигона пилоты выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника. Всего было совершено более 20 вылетов в дневное и ночное время.

Кроме того, на высотах от 150 до 3 тысяч метров и на скоростях от 300 до 800 км/час опытными летчиками отработаны сложные элементы пилотажа, такие как вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», «боевой разворот», «петля Нестерова» и другие.

Основная задача полетов – выработка единой методики обучения летного состава при освоении самолетов Су-25СМ3 и выполнения наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки.

Акцент был сделан на работу в сложных метеоусловиях, а также на полеты на малых высотах в условиях радиотехнического управления экипажами с земли.