ЮВО: Летчики Су-25СМ3 на Кубани провели учебный воздушный бой на предельно низких высотах
|09:00 18.07.2019
|Россия
Летчики штурмовиков Су-25СМ3 «Суперграч» авиационного полка 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), базирующегося на Кубани, отработали перехват и воздушный бой с условным противником на различных высотах от 150 до 3000 метров.
Тактические задачи отрабатывались на модернизированных самолетах Су-25СМ3, поступивших в авиачасть в конце 2018 года, пишет пресс-служба Минобороны России.
По плану боевого применения стрельб в районе полигона пилоты выполнили пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника. Всего было совершено более 20 вылетов в дневное и ночное время.
Кроме того, на высотах от 150 до 3 тысяч метров и на скоростях от 300 до 800 км/час опытными летчиками отработаны сложные элементы пилотажа, такие как вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», «боевой разворот», «петля Нестерова» и другие.
Основная задача полетов – выработка единой методики обучения летного состава при освоении самолетов Су-25СМ3 и выполнения наиболее сложных упражнений курса боевой подготовки.
Акцент был сделан на работу в сложных метеоусловиях, а также на полеты на малых высотах в условиях радиотехнического управления экипажами с земли.
Ще на цю тему:
ЮВО: В июне летчики 4-й армии ВВС и ПВО выполнили более 6000 полетов
ЮВО: Дивизионы ракетных комплексов «Искандер-М» выполнили электронные пуски по целям в горах Кавказа
Конкурс «Эльбрусское кольцо-2019» завершится восхождением на самую высокую вершину Европы
Авиация ЮВО в ходе учения уничтожила корабельную группировку условного противника в Каспийском море
Корабли Черноморского флота провели учебный бой в Чёрном море
Около ста двусторонних ротных тактических учений проведут соединения ЮВО, дислоцированные в Закавказье и Крыму
ЮВО: Специалисты РХБ защиты провели учения в Ростовской области