Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити 24 військовополонених українських моряків під її особисте зобов'язання, що передбачено кримінально-процесуальним кодексом РФ.

Про це омбудсмен заявила на своїй сторінці у Facebook, пише Укрінформ.

"У кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов’язання або поручителя. Я як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини запропонувала своє таке зобов’язання про забезпечення участі наших військовополонених у попередньому досудовому розгляді, якщо таке буде", – зазначила Денісова.

Водночас, за її словами, право звільнити українських моряків з-під варти має слідчий, що залежатиме від домовленостей і політичної волі.

"Безумовно, залишаються інші формати звільнення моряків з-під варти. Зокрема, таке право має слідчий, і якщо будуть домовленості та політична воля – це станеться", – уточнила Денісова.

"Хлопці у бойовому настрої, чекають повернення на Батьківщину. І дуже сподіваюся, що це стане можливим", – додала вона.

При цьому вона назвала очікуваним результатом рішення Лефортовського райсуду Москви щодо продовження арешту 24 військовополоненим українським морякам на три місяці – до 24 та 26 жовтня.

Як повідомлялось, у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що сьогоднішнє (17 липня) рішення московського суду щодо продовження тримання під вартою 24 українських моряків є черговим порушення міжнародного права та ще більше загострює спір між Росією і Україною.

Лефортовський суд Москви 17 липня продовжив арешт усім 24 військовополоненим українським морякам.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Нині їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.