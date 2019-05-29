МЗС: Продовження арешту моряків загострює спір між Росією та Україною

08:00 18.07.2019   Крым

МЗС України висловлює рішучий протест проти рішення російського суду про продовження незаконного тримання за гратами до кінця жовтня 24 українських військовослужбовців. 

Про це повідомляє пресслужба відомства у середу, 17 липня, пише ZN,UA.

"Тримання Росією під вартою 24 українських військовослужбовців та трьох військово-морських суден є грубим та триваючим порушенням суверенного імунітету, яким користуються як судна, так і військовослужбовці відповідно до Конвенції ООН з морського права та звичаєвого міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що невиконання обов'язку щодо негайного звільнення суден та військовослужбовців порушує наказ Міжнародного трибуналу з морського права та Конвенції ООН з морського права.

МЗС підкреслює, що рішення російського суду ще більше загострює спір між Російською Федерацією та Україною. У наказі трибуналу було визнано, що "триваюче позбавлення волі та свободи військовослужбовців України" є втручанням у суверенітет країни та її міжнародні права й викликає гострі гуманітарні проблеми.

Наприкінці листопада 2018 року російські спецпризначенці атакували та захопили два катери та рейдовий буксир ВМС України, які прямували з Одеси до Маріуполя. Поранення дістали кілька моряків, у полон потрапили 24 українських військовослужбовця.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ звільнити два катери, рейдовий буксир ВМС України і 24 українських моряків, захоплених у районі Керченської протоки. Рішення підтримали 19 суддів, російський суддя голосував "проти". 

У червні Росія відзвітувала трибуналу про виконання вимоги, однак українців досі утримують у СІЗО "Лефортове" (Москва), РФ продовжує маніпулювати власним розумінням рішення.



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