Суд у Москві до кінця жовтня залишив під вартою всіх українських військовополонених моряків. Були задоволені клопотання слідства про продовження терміну арешту до 24 і 26 жовтня.

Про це повідомила прессекретарка Лефортовського суду Ксенія Первовласенко, пише ZN,UA.

Засідання пройшли в закритому режимі. Українських моряків приїхали підтримати родичі, українські та європейські дипломати, омбудсмен Людмила Денісова.

Наприкінці листопада 2018 року російські спецпризначенці атакували та захопили два катери та рейдовий буксир ВМС України, які прямували з Одеси до Маріуполя. Поранення дістали кілька моряків, у полон потрапили 24 українських військовослужбовця.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення, яким зобов'язав РФ звільнити два катери, рейдовий буксир ВМС України і 24 українських моряків, захоплених у районі Керченської протоки. Рішення підтримали 19 суддів, російський суддя голосував "проти".

У червні Росія відзвітувала трибуналу про виконання вимоги, однак українців досі утримують у СІЗО "Лефортове" (Москва), РФ продовжує маніпулювати власним розумінням рішення.