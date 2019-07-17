Молдова веде переговори з Україною про можливе використання її газових сховищ з метою диверсифікації джерел постачання енергоресурсів.

Про це заявив міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Наша поточна газова угода з Росією завершується наприкінці цього року. Отже, ми будемо вести переговори про нову угоду про ціноутворення на газ. Тривають також переговори з Україною про потенційну оренду певного газового сховища в Україні, і задіяння через це газосховище реверсного постачання газу з Європи", - сказав Попеску.

Він додав, що у Молдови також "є можливості для використання інших газових ресурсів".

"Румунія також є виробником газу, набагато менш залежним від поставок іноземного газу, ніж всі інші центральноєвропейські держави, що дає країні певний потенціал свободи маневру, як тільки інфраструктура буде створена", - зазначив міністр.

Він висловив сподівання, що газопровід з Румунії Ясси-Унгени-Кишинів буде готовий наступного року. Протяжність газопроводу Унгени-Кишинів становитиме близько 120 км, ним можна буде імпортувати 1,5 млрд куб. м. газу, що повністю покриває потреби Молдови без Придністров'я.

Нині Молдова отримує російський газ транзитом через територію України за договором з "Газпромом" від 2008 року. Щорічно договір продовжується, його положення залишаються в силі. Згідно з умовами, ціна розраховується щокварталу, залежно від ціни нафти на світових ринках. Нинішня угода на поставку до Молдови газу діє до 31 грудня 2019 року.

Попередній уряд Павлa Філіпa заявляв, що не буде вести переговори про підписання нового договору про постачання природного газу, до тих пір, поки не завершиться будівництво газопроводу Унгени-Кишинів.

Президент Молдови Ігор Додон днями сказав, що, цілком ймовірно, що газопровід Ясси-Унгени-Кишинів почне постачання газу лише 2021 року. За його словами "у Румунії немає газу для Республіки Молдова", тож це теж може бути російський газ, що надходитиме в обхід України.