Капитана затонувшего у берегов оккупированного Крыма судна могут посадить в тюрьму
|21:00 17.07.2019
|Крым
Керченская "транспортная прокуратура" оккупированного Крыма направила в суд уголовное дело по факту затопления судна в Черном море.
Об этом сообщает пресс-служба "Южной транспортной прокуратуры", пишут Новости Крыма.
Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего капитана-механика буксира «РБТ -18», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта).
По версии следствия, 25 декабря 2018 года фигурант уголовного дела перед стоянкой судна у причальной стенки причала №6 филиала «Керченский торговый порт» ГУП РК «Крымские морские порты» в штормовых условиях должным образом не проверил герметичность водоотливных отверстий, люковых закрытий и водонепроницаемых дверей надстройки судна, что повлекло затопление судна.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Керченский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за указанное преступление предусматривает два года лишения свободы.
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