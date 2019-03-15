Керченская "транспортная прокуратура" оккупированного Крыма направила в суд уголовное дело по факту затопления судна в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба "Южной транспортной прокуратуры", пишут Новости Крыма.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего капитана-механика буксира «РБТ -18», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта).

По версии следствия, 25 декабря 2018 года фигурант уголовного дела перед стоянкой судна у причальной стенки причала №6 филиала «Керченский торговый порт» ГУП РК «Крымские морские порты» в штормовых условиях должным образом не проверил герметичность водоотливных отверстий, люковых закрытий и водонепроницаемых дверей надстройки судна, что повлекло затопление судна.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Керченский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за указанное преступление предусматривает два года лишения свободы.