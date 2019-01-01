Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат (пять лет назад – не более семи).

Такой вывод содержится в обзоре закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА специально для газеты «Известия», пишет Крыминформ.

«На сегодня в среднем по России клиентам банков потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед кредитной организацией, – указывают авторы документа. – Годом ранее при сохранении такой схемы выплаты долга потребовалось 9–10 ежемесячных зарплат, а пять лет назад – не более семи».

По итогам пяти месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц достиг 16 трлн рублей, а рост по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил 23%, напомнили аналитики НАПКА. На данный момент 75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства, что в принципе соответствует показателям развитых стран.

«В настоящее время, как и в последние пять лет, наблюдается снижение уровня доходов, однако происходит это не из-за текущих кредитных обязательств, а скорее от обратного. Спрос на заемные средства растет именно из-за падения доходов. Если запретить выдавать кредиты определенной категории граждан, то денег от этого «в кармане» больше не станет, – пояснил «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

В обзоре отмечается, что примерно 10% заемщиков (около 7 млн человек) имеют доход ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода. А 2,3 млн клиентов банков и вовсе ежемесячно оперируют доходами в 20 тыс. рублей – после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11–12 тысяч рублей, который в России принято называть «чертой бедности».