В июне летчики 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совершили более 6150 полетов с общим налетом около 4,5 тысяч часов, при этом средний налет на экипаж составил около 14 часов.

О боевой подготовке в авиационных частях ЮВО рассказал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников, пишет пресс-служба Минобороні России.

«Экипажи и летчики оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО округа в летнем периоде обучения подтвердили готовность выполнять задачи на малых высотах днем в условиях боевого маневрирования и преодоления средств ПВО противника», – сообщил Александр Дворников.

«Кроме того, около сотни летчиков и штурманов армейской авиации завершили подготовку на применение средств поражения по наземным целям днем и выполнение посадки на площадку самоподбором парой», – дополнил командующий.

Также в ходе совместных учений авиации, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии в июне летчики ЮВО получили практику боевого применения над водной поверхностью.

В это же время в море на боевую подготовку выходило более 50 кораблей и судов обеспечения. В результате в течение месяца моряками ЮВО было отработано более 100 учебно-боевых задач и боевых упражнений, в том числе более 22 артиллерийских стрельб.

В общевойсковых объединениях, подразделениях береговых и специальных войск в июне завершен этап слаживания взводов, в рамках которого проведено более 27 тыс. практических занятий, в том числе около 14 тысяч ночью.

Основным методом боевой подготовки на следующем этапе летнего периода обучения станет проведение двусторонних ротных тактических и специальных учений.