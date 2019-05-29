ЮВО: В июне летчики 4-й армии ВВС и ПВО выполнили более 6000 полетов
|20:00 17.07.2019
|Россия
В июне летчики 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совершили более 6150 полетов с общим налетом около 4,5 тысяч часов, при этом средний налет на экипаж составил около 14 часов.
О боевой подготовке в авиационных частях ЮВО рассказал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Дворников, пишет пресс-служба Минобороні России.
«Экипажи и летчики оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО округа в летнем периоде обучения подтвердили готовность выполнять задачи на малых высотах днем в условиях боевого маневрирования и преодоления средств ПВО противника», – сообщил Александр Дворников.
«Кроме того, около сотни летчиков и штурманов армейской авиации завершили подготовку на применение средств поражения по наземным целям днем и выполнение посадки на площадку самоподбором парой», – дополнил командующий.
Также в ходе совместных учений авиации, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии в июне летчики ЮВО получили практику боевого применения над водной поверхностью.
В это же время в море на боевую подготовку выходило более 50 кораблей и судов обеспечения. В результате в течение месяца моряками ЮВО было отработано более 100 учебно-боевых задач и боевых упражнений, в том числе более 22 артиллерийских стрельб.
В общевойсковых объединениях, подразделениях береговых и специальных войск в июне завершен этап слаживания взводов, в рамках которого проведено более 27 тыс. практических занятий, в том числе около 14 тысяч ночью.
Основным методом боевой подготовки на следующем этапе летнего периода обучения станет проведение двусторонних ротных тактических и специальных учений.
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