ЗСУ отримали сучасний мобільний радіопеленгатор

19:30 17.07.2019   Украина

Збройні Сили України отримали сучасний мобільний автоматизований радіопеленгатор короткохвильового діапазону «Сектор Р-677» від харківського ЦКБ «Протон».

Радіопеленгатор, розроблений і виготовлений державним підприємством «Центральне конструкторське бюро «Протон», успішно пройшов приймально-здавальні випробування та переданий до війська, повідомляє , повыдомляє Український мілітарний портал з посиланням на пресслужбу ДК «Укроборонпром».

Станція в автоматичному режимі виявляє, здійснює цифрову обробку та визначає напрямок джерел радіовипромінювання, зокрема, радіостанцій короткохвильового діапазону, реєструє та аналізує параметри прийнятих радіосигналів.

Завдяки спеціальним алгоритмам програмного забезпечення «Сектор Р-677» може ефективно виявляти роботу усіх сучасних і перспективних КХ-радіостанцій. А мережа з кількох таких радіопеленгаторів, здатна визначати місцезнаходження передатчика.

Зазначається, що станція застосовується у бойових умовах з 2014 року, але раніше вона виготовлялася у стаціонарному варіанті. Радіопеленгатор отримав високу оцінку військових, а на початку 2015 року успішно пройшов державні випробування і був прийнятий на озброєння.

За роки війни ЦКБ «Протон», налагодило серійне виробництво та поставило у війська значну кількість стаціонарних «Секторів». На основі бойового досвіду та завдяки співпраці з військовими фахівцями, здійснено глибоку модернізацію системи.

За рахунок мініатюризації систем та широкому використанню сучасних цифрових технологій, вдосконалений радіопеленгатор розміщено на високопрохідному шасі та потребує менше площі для розгортання системи.

Для початку роботи мобільного «Сектору» необхідно кілька годин, в той час, як розгортання старих радіопеленгаторів займало добу та більше. Окрім того, система може працювати у автономному режимі, що забезпечується роботою встановленого дизельного генератора.



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