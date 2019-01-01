Санкции: В РФ заявили, что освоили ремонт украинских двигателей для самолета "Руслан"

19:00 17.07.2019   Россия

Россия будет самостоятельно ремонтировать двигатели Д-18 для транспортников Ан-124 "Руслан".

Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер российского правительства Юрий Борисов.

 "В России освоен ремонт двигателей этого типа. Первые отремонтированные двигатели уже получены. Надеемся, что выйдем на возможности ремонта не менее 12 двигателей в год, это три самолета. При такой динамике мы достаточно быстро поднимем исправность этого парка", - сказал заместитель председателя правительства РФ.

Прошлым летом Борисов сообщил, что Россия не планирует возобновлять производство транспортников Ан-124 "Руслан", но существующий парк самолётов будет модернизирован.

Ранее, 2 июня 2018 года командующий военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов сообщил в эфире "Эха Москвы", что в России рассматривают вопрос о возобновлении производства самого крупного и грузоподъемного самолета в мире - Ан-124 "Руслан".

Он заявил, что Ан-124 был разработан в советское время КБ "Антонов" и производился на Украине. Однако, по словам командующего, этот самолет интеллектуальной собственностью Украины не является.



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