Співробітники ФСБ та прикордонної служби РФ дуже ретельно перевіряють громадян України, які вирішили вперше з моменту окупації Криму перетнути адміністративну межу.

Про це попередив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.

"Останнім часом щоденно адміністративну межу з окупованою територією АР Крим перетинає від 8 до 10 тисяч громадян України, для порівняння в зимово-весняний час у два раза менше. Із цікавого — згідно з проведеним аналізом-опитуванням мешканців анексованого Криму, більша частина уникає відповіді щодо порушення прав людини з боку окупаційної влади", - написав Аброськін.

Водночас, за його словами, встановлено, що співробітники ФСБ та прикордонної служби РФ дуже ретельно перевіряють тих громадян України, які мають реєстрацію на материковій частині України та які вперше перетинають лінію розмежування. Перевірки тривають не менше ніж годину й більшу частину таких громадян доставляють до Джанкоя, Армянська або Сімферополя, де проводяться довготривалі допити, вказав перший заступник голови Нацполіції.

"Тому громадянам України, які прийняли рішення вперше з моменту окупації виїхати на відпочинок до Криму, потрібно дуже добре задуматися", - застеріг він.