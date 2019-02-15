На Херсонщині водна поліція розпочала превентивне відпрацювання узбережжя Чорного та Азовського морів.

Про це поінформував начальник Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки Нацполіції України Сергій Науменко, передає Укрінформ з посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України.

"Як повідомив Сергій Науменко, з 13 липня на Херсонщині підрозділи поліції на воді розпочали відпрацювання узбережжя Чорного та Азовського морів", - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що придані сили з інших регіонів "вже зараз показали необхідність та важливість таких заходів".

"У морі біля міста Генічеськ на значній відстані від берега водні поліцейські врятували чоловіка та дитину, які не розрахували свої сили та не могли самостійно дістатися узбережжя», – повідомив він.

Окрім того, за словами Науменка, безпосередньо у Джарилгацькому національному природному парку з кинутих браконьєрських сіток поліцейські відпустили понад 400 крабів, більшість із них є «червонокнижними» трав'янами крабами. Тож, поліцейські не допустили можливих збитків для держави на суму понад 14 мільйонів гривень.

Поблизу містечка Лазурне поліцейські затримали браконьєрів, які за допомогою ятерів займалися виловом креветок. Правопорушники завдали збитки державі на суму майже 44 тисячі гривень.

У інших районах водні поліцейські зняли з незаконного лову десятки схожих знарядь лову, з яких повернули у море понад 600 кг креветок.

«Ми виявили масові суттєві порушення під час так званого наукового лову креветок. Вага фактичних уловів зменшується в сотню, а подекуди і в тисячі разів. І цей процес майже ніяк не контролюється науковцями. Навіть те, для чого взагалі організовується науковий вилов, - відбір зразків для досліджень, - не оформлюється належним чином, а в більшості випадків узагалі не проводиться», – повідомив Науменко, додавши, що оцінку «науковому» браконьєрству нададуть відповідні фахівці.

Під час відпрацювання поліцейські встановили факти використання промисловиками плавзасобів без документів та з двигунами, на яких знищені відповідні номери. Задокументовано факти керування плавзасобами особами у нетверезому стані.