Рада ЄС вимагає від Росії визнати відповідальність за катастрофу MH17

17:40 17.07.2019   Россия

Рада Євросоюзу ухвалила декларацію, в якій звертається до Росії з пропозицією визнати відповідальність за загибель малайзійського Boeing 777 в небі над Донбасом у 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, текст декларації опубліковано на сайті організації.

"ЄС закликає Росію взяти на себе відповідальність і повністю співпрацювати з проведеним розслідуванням", - йдеться в заяві.

Заява вийшла у зв'язку з п'ятими роковинами аварії рейсу MH17. У декларації наголошується, що ЄС докладає всіх зусиль для встановлення "правди, справедливості та відповідальності перед жертвами та їхніми близькими відповідно до резолюції 2166 РБ ООН".

У зв'язку з цим, йдеться в заяві, ЄС вітає порушення кримінальних справ проти чотирьох підозрюваних.

Міжнародна слідча група (JIT) 19 червня назвала трьох росіян і одного українця підозрюваними у справі про катастрофу літака. Серед них один з лідерів терористів Ігор Гіркін (Стрєлков), Олег Пулатов, Сергій Дубинський та Леонід Харченко. У 2014 році Гіркін був міністром оборони "ДНР".

Усіх підозрюваних оголосили в міжнародний розшук, отримано ордери на їхній арешт. Двоє з них перебувають у Росії.

За версією слідства, ракета, що збила Boeing, була випущена з доставленого з Росії ЗРК "Бук". Слідчі при цьому допускають, що метою ракети був військовий літак, а не цивільний.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.



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