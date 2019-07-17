У Болгарії затримали підозрюваного у хакерській атаці на Національну службу доходів з викраденням особистих фінансових даних громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство БГНЕС.

„У нас є підозрюваний в хакерських атаках, він був затриманий вчора вдень. Він працює у компанії з кібербезпеки. В рамках своїх службових обов'язків він перевіряє уразливість різних компаній з метою запобігання таких атак" – сказав начальник відділу кіберзлочинності Головної дирекції з питань боротьби з організованою злочинністю Явор Колев.

"Вилучено докази - ноутбук з його робочого місця, два - з його офісу, один стаціонарний комп'ютер, на якому містяться дані, що вказують на його причетність"- додав він.

Він пояснив, що перевіряються всі версії про хакерську атаку на Національну службу доходів. Колев заперечив, що заарештований громадянин Росії, одружений на болгарці, як повідомили окремі ЗМІ.

Нагадаємо, хакери викрали тисячі особистих фінансових даних болгар і поширили їх з російської електронної пошти "Яндекс" в результаті атаки, ймовірно, пов'язаної з придбанням Софією нових винищувачів F-16 зі Сполучених Штатів.