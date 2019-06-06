Число госпитализированы в результате отравления в детском лагере в Крыму выросло
|17:00 17.07.2019
|Крым
Более 50 человек, в том числе 49 детей, госпитализированы в результате отравления в детском лагере в оккупированном Крыму.
Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
"По состоянию на 08:00 мск госпитализированы 54 человека: 49 детей, пять вожатых. Они находятся в Евпаторийской горбольнице в состоянии средней степени тяжести. Оказывается необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все госпитализированные осмотрены главным внештатным детским инфекционистом "Минздрава" оккупированного Крыма.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду в инфекционное отделение горбольницы Евпатории доставили более 40 детей и вожатых из лагеря. Уточнялось, что трое из них в реанимации. Всем заболевшим от 7 до 17 лет, в основном это дети из Казани.
Детский лагерь "Лучистый" находится на западном побережье Крыма в 8 км от Евпатории в поселке Заозерное. На его территории расположено семь спальных корпусов. Лагерь продолжает работать.
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