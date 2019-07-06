Комплектование кораблей и береговых частей Черноморского флота страны-агрессора призывниками завершено.

100% молодого пополнения прибыли для прохождения службы, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Все новобранцы весеннего призыва 2019 года прибыли для прохождения службы на корабли и в береговые части Черноморского флота в ходе весеннего призыва 2019 года. Новобранцы распределены в соединения и части флота с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня. Всего в ходе в ходе весеннего призыва 2019 года корабли и воинские части Черноморского флота пополнили порядка 2000 военнослужащих по призыву», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что военнослужащие по призыву, отслужившие положенный срок, уволены в запас. Часть военнослужащих изъявили желание продолжить службу в качестве военнослужащих по контракту и заключили с министерством обороны контракт.

Ранее сообщалось, что в ходе весеннего призыва 2019 года планировалось призвать 2,8 тысяч жителей оккупированного Крыма. При этом основная масса призывников направлена для прохождения службы в подразделения, расположенные на материке. Весенний призыв завершился 15 июля.