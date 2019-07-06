Черноморский флот страны-агрессора пополнили около 2 тысяч призывников

16:41 17.07.2019   Крым

Комплектование кораблей и береговых частей Черноморского флота страны-агрессора призывниками завершено. 

100% молодого пополнения прибыли для прохождения службы, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Все новобранцы весеннего призыва 2019 года прибыли для прохождения службы на корабли и в береговые части Черноморского флота в ходе весеннего призыва 2019 года. Новобранцы распределены в соединения и части флота с учётом их допризывной подготовки и образовательного уровня. Всего в ходе в ходе весеннего призыва 2019 года корабли и воинские части Черноморского флота пополнили порядка 2000 военнослужащих по призыву», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что военнослужащие по призыву, отслужившие положенный срок, уволены в запас. Часть военнослужащих изъявили желание продолжить службу в качестве военнослужащих по контракту и заключили с министерством обороны контракт.

Ранее сообщалось, что в ходе весеннего призыва 2019 года планировалось призвать 2,8 тысяч жителей оккупированного Крыма. При этом основная масса призывников направлена для прохождения службы в подразделения, расположенные на материке. Весенний призыв завершился 15 июля.



Ще на цю тему:

13:00 17.07.2019
Ще двом українським морякам повідомили про завершення слідства
11:40 17.07.2019
На скликаному Росією Радбезі ООН країни ЄС згадали українських моряків
17:58 15.07.2019
InformNapalm встановив ще трьох військових РФ, які брали участь у захопленні Криму
11:28 15.07.2019
В окупований Крим з Росії навезли курсантів-водолазів
10:16 13.07.2019
Морская пехота Черноморского флота занимается огневой подготовкой на полигонах Крыма
20:25 11.07.2019
Оккупанты разместят в Крыму зенитные комплексы «Тор-М2»
19:15 11.07.2019
В оккупированный Севастополь прибыл корабль ЧФ РФ «Дмитрий Рогачёв»
21:07 10.07.2019
Арешт українських моряків: адвокат розповів подробиці майбутнього засідання суду
18:15 09.07.2019
У Криму російські десантники відпрацьовують “штурмову” висадку з МІ-8
12:05 08.07.2019
На жителя Севастополя завели уголовное дело за отказ служить в армии оккупантов
09:10 06.07.2019
Расчёты БРК «Бал» и «Бастион» уничтожили корабли условного противника в акватории Черного моря на тренировке РОК
08:26 05.07.2019
Россия вывела военные корабли в Крыму на фоне учений НАТО в Черном море
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:20 17.07.2019
У Болгарії затримали підозрюваного у хакерській атаці
18:15 12.07.2019
Заради купівлі американських винищувачів Болгарія збільшить дефіцит бюджету
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
19:56 16.07.2019
Нова влада Греції передумала позбавляти священників статусу держслужбовців
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:40 17.07.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии выполнили плановые боевые стрельбы
11:00 17.07.2019
У Москві назвали умову зняття заборони на польоти в Грузію
16:34 15.07.2019
Премьер Грузии заявил, что никто не избежит ответственности за беспорядки на митинге в Тбилиси
12:56 15.07.2019
Власть Грузии предупреждали о "православных" депутатах РФ: письмо посла выложили в СМИ
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:20 17.07.2019
Молдова домовляється про можливу оренду СПГ України
14:00 17.07.2019
Додон: Молдова не будет торопиться подавать заявку на вступление в Евросоюз
10:19 16.07.2019
ЕС возобновляет финансовую помощь Молдавии
10:46 15.07.2019
У Молдові близько 40% будинків таять в собі небезпеку раку легенів - дослідження
Всі новини країни
Россия Россия
19:00 17.07.2019
Санкции: В РФ заявили, что освоили ремонт украинских двигателей для самолета "Руслан"
17:40 17.07.2019
Рада ЄС вимагає від Росії визнати відповідальність за катастрофу MH17
15:40 17.07.2019
Санкции: В России заявляют о замене зарубежного титанового крепежа для новых самолетов на отечественный
14:40 17.07.2019
ПВО Каспийской флотилии в ходе учения "уничтожили" условного воздушного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
20:36 15.07.2019
Глава МВС Румунії подала у відставку
20:52 12.07.2019
Румынка Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора ЕС
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
Всі новини країни
Турция Турция
10:20 17.07.2019
В Ормузском проливе исчез нефтетанкер из ОАЭ
09:20 17.07.2019
Вооруженный ракетами корабль Каспийской флотилии пополнил группировку кораблей ВМФ России в Средиземном море / Фото
20:38 16.07.2019
Туреччина направить чергове судно до Кіпру попри санкції ЄС
18:19 16.07.2019
Newsweek: США не змогли переконати Туреччину відмовитись від С-400 через Трампа
Всі новини країни
Украина Украина
18:40 17.07.2019
У поліції застерегли від поїздок в окупований Крим
18:00 17.07.2019
Водна поліція почала відпрацювання узбережжя Чорного та Азовського морів
17:00 17.07.2019
Число госпитализированы в результате отравления в детском лагере в Крыму выросло
16:41 17.07.2019
Черноморский флот страны-агрессора пополнили около 2 тысяч призывников
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд