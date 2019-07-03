К пяти украинским политзаключенным допустят независимых врачей

16:00 17.07.2019   Крым

Украинский омбудсмен Людмила Денисова на брифинге с российской коллегой заявила о достигнутой договоренности предоставить пяти политзаключенным пройти обследование у независимых врачей. 

Об этом сообщается на официальном сайте омбудсмена Украины, пишет Черноморская безопасность.

По словам Денисовой, согласно договоренности, Эдему Бекирову, Павлу Грибу, Владимиру Балуху, Владимиру Дудке, Станиславу Клыху предоставят независимых врачей

«Мы также достигли договоренности по отдельным гражданам, которые находятся в местах лишения свободы по поводу обеспечения медицинской помощи. Отдельно рассмотрели вопросы Эдема Бекирова, Павла Гриба, Владимира Балуха, Владимира Дудки и Станислава Клыха. Мы договорились, что госпожа Москалькова рассмотрит вопрос предоставления независимых врачей, чтобы обследовать наших граждан», - сказала Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова.



Ще на цю тему:

09:00 17.07.2019
Правозащитница: Сенцов просит не передавать ему посылки — надеется на освобождение / Видео
09:22 15.07.2019
Україна висловила підтримку Сенцову в день його народження, знову висунула вимогу до РФ звільнити режисера
09:43 09.07.2019
З’явилися кадри "бійки" в ізоляторі, після якої на Балуха завели другу справу / Відео
09:26 09.07.2019
Туск закликав Росію звільнити Сенцова та решту українців-політв'язнів
16:25 05.07.2019
Євросоюз знову закликає до звільнення Сенцова та Сущенка
11:19 05.07.2019
Балух вважає обмін єдиним шансом вийти живим із колонії РФ
21:00 04.07.2019
Балух закликав не втручатися в діяльність своїх адвокатів
16:20 04.07.2019
Фріланд написала листівки Сенцову і Сущенку: "Канада вас підтримує! Ви не забуті!" / Фото
12:15 03.07.2019
Положение Владимира Балуха ухудшается — в колонии его хотят поместить в помещение камерного типа
10:53 03.07.2019
Сенцова перевели до медчастини через проблеми з нирками й серцем
17:30 01.07.2019
У Москві пройшли пікети на підтримку Балуха, українських моряків і «Кримської солідарності» / Фото
10:45 29.06.2019
Політв'язнь Балух тримає "сухе голодування" - адвокат
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:20 17.07.2019
У Болгарії затримали підозрюваного у хакерській атаці
18:15 12.07.2019
Заради купівлі американських винищувачів Болгарія збільшить дефіцит бюджету
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
19:56 16.07.2019
Нова влада Греції передумала позбавляти священників статусу держслужбовців
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:40 17.07.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии выполнили плановые боевые стрельбы
11:00 17.07.2019
У Москві назвали умову зняття заборони на польоти в Грузію
16:34 15.07.2019
Премьер Грузии заявил, что никто не избежит ответственности за беспорядки на митинге в Тбилиси
12:56 15.07.2019
Власть Грузии предупреждали о "православных" депутатах РФ: письмо посла выложили в СМИ
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:20 17.07.2019
Молдова домовляється про можливу оренду СПГ України
14:00 17.07.2019
Додон: Молдова не будет торопиться подавать заявку на вступление в Евросоюз
10:19 16.07.2019
ЕС возобновляет финансовую помощь Молдавии
10:46 15.07.2019
У Молдові близько 40% будинків таять в собі небезпеку раку легенів - дослідження
Всі новини країни
Россия Россия
19:00 17.07.2019
Санкции: В РФ заявили, что освоили ремонт украинских двигателей для самолета "Руслан"
17:40 17.07.2019
Рада ЄС вимагає від Росії визнати відповідальність за катастрофу MH17
15:40 17.07.2019
Санкции: В России заявляют о замене зарубежного титанового крепежа для новых самолетов на отечественный
14:40 17.07.2019
ПВО Каспийской флотилии в ходе учения "уничтожили" условного воздушного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
20:36 15.07.2019
Глава МВС Румунії подала у відставку
20:52 12.07.2019
Румынка Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора ЕС
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
Всі новини країни
Турция Турция
10:20 17.07.2019
В Ормузском проливе исчез нефтетанкер из ОАЭ
09:20 17.07.2019
Вооруженный ракетами корабль Каспийской флотилии пополнил группировку кораблей ВМФ России в Средиземном море / Фото
20:38 16.07.2019
Туреччина направить чергове судно до Кіпру попри санкції ЄС
18:19 16.07.2019
Newsweek: США не змогли переконати Туреччину відмовитись від С-400 через Трампа
Всі новини країни
Украина Украина
18:40 17.07.2019
У поліції застерегли від поїздок в окупований Крим
18:00 17.07.2019
Водна поліція почала відпрацювання узбережжя Чорного та Азовського морів
17:00 17.07.2019
Число госпитализированы в результате отравления в детском лагере в Крыму выросло
16:41 17.07.2019
Черноморский флот страны-агрессора пополнили около 2 тысяч призывников
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд