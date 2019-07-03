Украинский омбудсмен Людмила Денисова на брифинге с российской коллегой заявила о достигнутой договоренности предоставить пяти политзаключенным пройти обследование у независимых врачей.

Об этом сообщается на официальном сайте омбудсмена Украины, пишет Черноморская безопасность.

По словам Денисовой, согласно договоренности, Эдему Бекирову, Павлу Грибу, Владимиру Балуху, Владимиру Дудке, Станиславу Клыху предоставят независимых врачей

«Мы также достигли договоренности по отдельным гражданам, которые находятся в местах лишения свободы по поводу обеспечения медицинской помощи. Отдельно рассмотрели вопросы Эдема Бекирова, Павла Гриба, Владимира Балуха, Владимира Дудки и Станислава Клыха. Мы договорились, что госпожа Москалькова рассмотрит вопрос предоставления независимых врачей, чтобы обследовать наших граждан», - сказала Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова.