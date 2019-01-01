Общий объем грузовых перевозок через грузинский порт Батуми в Азербайджан по итогам января-июня 2019 года составил 167 304 тонн.

Об єтом сообщил Trend источник в Батумском морском порту.

По словам собеседника агентства, из этого объема 111 646 тонн пришлись на сахар-сырец.

"Кроме того, 25 727 тонн пальмового масла, 19 686 тонна сои, 6 937 тонн кукурузного масла и 3 308 тонны лонжерона были перевезены через Батумский порт в Азербайджан по итогам января-июня 2019 года", - добавил источник.

Отметим, что общий объем грузовых перевозок из Азербайджана через порт Батуми по итогам 2018 года составил 26 119 тонн. Из этого объема 22 126 тонн пришлись на промышленное масло, 3 993 тонны - на бентонит.

Общий объем грузоперевозок через порт Батуми в Азербайджан составил 336 702 тонны. Из этого объема 183 315 тонн пришлись на сахар-сырец. Кроме того, через порт Батуми в Азербайджан по итогам 2018 года были перевезены 53 850 тонн пальмового масла, 62 887 тонн сои, 20 512 тонн рельсов,12 809 тонн кукурузного масла и 3 322 тонны ламината.