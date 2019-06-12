Новий бронекатер ВМС України незабаром попрямує до Одеси / Фото
|15:00 17.07.2019
|Украина
16 липня у Києві під час ходових випробувань був помічений 7-й малий броньований артилерійський катер (МБАК) проекту 58155.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Вже незабаром цей катер відправиться до Одеси де проходитиме відомчі, а згодом державні випробування. За результатами яких його буде введено до складу ВМС ЗС України.
На отриманих Українським мілітарним порталом світлинах можна оцінити високу готовність катеру – на ньому встановлене озброєння та додаткове обладнання на борту.
7-й катер проекту 58155 шифр «МБАК» почали будувати минулого року та під час закладки восьмого малого броньованого артилерійського катеру та третього десантно-штурмового проекту 58503 типу «Кентавр-ЛК» у лютому 2019-го року на підприємстві проводили роботи з його збирання.
Спуск на воду 7-го МБАКу відбувся 3 квітня 2019-го року.
До складу ВМС ЗС України вже введено 6 малих броньованих артилерійських катерів, два з яких – «Бердянськ» та «Нікополь» були захоплені Росією 25 листопада 2018 року.
7-й МБАК під час ходових випробувань у Києві Фото: Український мілітарний портал
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