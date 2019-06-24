Додон: Молдова не будет торопиться подавать заявку на вступление в Евросоюз
|14:00 17.07.2019
|Молдова
Молдова не сможет в ближайшие годы подать заявку на вступление в ЕС и должна проводить взвешенную политику, сохраняя стратегические отношения как на Западе, так и на Востоке.
Об этом заявил президент Игорь Додон в эфире телеканала Accent, передает Комсомольская правда.
Так он прокомментировал внешнюю политику, которую должно проводить парламентское большинство и правительство.
"Взвешенная внешняя политика — это сохранение дружеских, стратегических отношений с нашими внешними партнерами, как на Западе, так и на Востоке. Это означает, что мы не будем аннулировать соглашение Молдовы об ассоциации с Европейским союзом. Но мы никогда не говорили, что мы будем членами ЕС", — сказал Додон.
По его словам, обещания некоторых молдавских политиков, что через два-три года Молдова подаст заявку на вступление в ЕС, не выдерживают никакой критики.
"Куда они будут подавать эту заявку? Ведь в ЕС нам говорят, что не готовы расширяться. Балканские страны в очереди уже пять-десять лет стоят. Мы куда торопимся?" — отметил президент, подчеркнув, что власти республики «должны следовать своим национальным интересам».
Президент высказал мнение, что сложившаяся внутри страны политическая конструкция, созданная путем согласия, может стать основой для внешнего консенсуса, в том числе и для решения приднестровской проблемы.
"Все составные части коалиции должны понимать, что на них возложена очень важная миссия, и для этого необходимо делать совместные шаги навстречу друг другу. Я очень надеюсь, что эту передачу посмотрят наши партнеры по коалиции", — сказал Додон.
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