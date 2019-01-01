Сотрудники Росгвардии при обращении к гражданам не обязаны называть свою должность, звание, фамилию и предъявлять служебное удостоверение.

Кроме того, бойцы имеют право досмотреть телефон человека, которого подозревают в совершении преступления. Такой порядок установлен российским законодательством, заявили в управлении ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос местного портала «ПроВладимир», передает РБК.

Издание направило запрос после того, как сотрудники Росгвардии остановили его бывшего журналиста на улице и потребовали показать телефон и разблокировать его, а также поинтересовались, установлен ли на нем мессенджер Telegram. Назвать свою фамилию и звание гвардеец отказался, представившись только как Мурат, пишет издание.

В пресс-службе Владимирского управления Росгвардии заявили, что в запросе «ПроВладимир» «не конкретизированы ситуация и обстоятельства», при которых сотрудник требовал телефон. Однако отметили, что согласно закону «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» сотрудники ведомства имеют право задерживать подозреваемых и досматривать находящиеся при них вещи. Если же у гвардейца нет оснований считать гражданина подозреваемым, то он может попросить того «в добровольном порядке предоставить телефон, а также с его согласия ознакомиться с содержащимися в нем медиафайлами».

В ответе указывается, что руководство Росгвардии рекомендует своим сотрудникам все-таки представляться, называя звание и место службы, «в целях недопущения конфликтных ситуаций». Однако это рекомендация не распространяется на случаи, когда боец пресекает правонарушения или участвует в охране общественного порядка на массовых мероприятиях.

Закон «О полиции» обязывает всех ее сотрудников при обращении к гражданину называть свои должность, звание и фамилию, а также предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. Закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» выдвигает аналогичные требования к сотрудникам ведомства только в ситуации, когда те собираются в рамках имеющихся у них полномочий вскрыть чью-то машину. Назваться хозяину машины, за исключением случаев, когда это не представляется возможным, гвардеец все-таки должен.