В лагере под Евпаторией в больницу обратилось порядка 40 детей с жалобами на отравление, однако точного диагноза пока нет.

Об этом сообщил директор лагеря Ренат Каюмов, пишет РИА Новости.

В администрации города указали, что в больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 34 ребенка, из которых трое в реанимации. Однако по словам директора лагеря, причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, их возили в больницу на консультацию, а сейчас все они вернулись в лагерь.

«Дети, насколько мне известно, приехали из Казани. Все они разного возраста. Школьники. Пока неизвестно, что у них — отравление или какая-то вирусная штука. Нет никаких подтверждений. Весь лагерь ждет, что это такое… Столовую нашу сегодня перешерстили всю. Проверили меню, продукты, санитарные книжки. Сразу отреагировали. Взяли анализы, ждем результатов», — рассказал директор.

Каюмов также уточнил, что в эти дни в лагере идет заезд, многие дети добираются издалека.

В то же время, Крыминформ сообщает, что отравившиеся в детском лагере «Лучистый» под Евпаторией дети из Татарстана могли привезти инфекцию с собой.