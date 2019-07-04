Ще двом українським морякам повідомили про завершення слідства

13:00 17.07.2019   Крым

Слідчі ФСБ РФ завершили попереднє слідство відносно ще двух українських військовополонених моряків. 

Про це повідомляє УНН із посиланням на допис адвоката моряків Миколи Полозова у Facebook.

“В ході сьогоднішнього дня слідчими Слідчого управління ФСБ Росії було оголошено повідомлення про закінчення попереднього слідства ще двом військовополоненим українським морякам: Володимиру Терещенко та Андрію Артеменко”, — написав Полозов.

Адвокат додав, що таким чином, на поточний момент, про закінчення попереднього слідства повідомлені 10 військовополонених українських моряків.

Нагадаємо, у Лефортовському районному суді міста Москва 17 липня відбудеться засідання стосовно продовження строку тримання під вартою 24 українських військовополонених моряків.

Також нагадаємо, у Росії висунули остаточне обвинувачення всім українським військовополоненим морякам.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.



Ще на цю тему:

11:40 17.07.2019
На скликаному Росією Радбезі ООН країни ЄС згадали українських моряків
17:58 15.07.2019
InformNapalm встановив ще трьох військових РФ, які брали участь у захопленні Криму
11:28 15.07.2019
В окупований Крим з Росії навезли курсантів-водолазів
10:16 13.07.2019
Морская пехота Черноморского флота занимается огневой подготовкой на полигонах Крыма
20:25 11.07.2019
Оккупанты разместят в Крыму зенитные комплексы «Тор-М2»
19:15 11.07.2019
В оккупированный Севастополь прибыл корабль ЧФ РФ «Дмитрий Рогачёв»
21:07 10.07.2019
Арешт українських моряків: адвокат розповів подробиці майбутнього засідання суду
18:15 09.07.2019
У Криму російські десантники відпрацьовують “штурмову” висадку з МІ-8
12:05 08.07.2019
На жителя Севастополя завели уголовное дело за отказ служить в армии оккупантов
09:10 06.07.2019
Расчёты БРК «Бал» и «Бастион» уничтожили корабли условного противника в акватории Черного моря на тренировке РОК
08:26 05.07.2019
Россия вывела военные корабли в Крыму на фоне учений НАТО в Черном море
16:10 04.07.2019
В РФ готовятся к наступлению «боевых дронов» на Крым
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:15 12.07.2019
Заради купівлі американських винищувачів Болгарія збільшить дефіцит бюджету
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
Всі новини країни
Греция Греция
19:56 16.07.2019
Нова влада Греції передумала позбавляти священників статусу держслужбовців
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:40 17.07.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии выполнили плановые боевые стрельбы
11:00 17.07.2019
У Москві назвали умову зняття заборони на польоти в Грузію
16:34 15.07.2019
Премьер Грузии заявил, что никто не избежит ответственности за беспорядки на митинге в Тбилиси
12:56 15.07.2019
Власть Грузии предупреждали о "православных" депутатах РФ: письмо посла выложили в СМИ
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:19 16.07.2019
ЕС возобновляет финансовую помощь Молдавии
10:46 15.07.2019
У Молдові близько 40% будинків таять в собі небезпеку раку легенів - дослідження
17:09 12.07.2019
Президент Молдовы призвал активизировать переговоры по Приднестровью
13:59 12.07.2019
Додон: газопровід з Румунії запрацює з 2021 року, але це буде газ РФ в обхід України
Всі новини країни
Россия Россия
13:40 17.07.2019
Бойцы Росгвардии не обязаны представляться и могут требовать телефон для досмотра
11:20 17.07.2019
Более 30 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии занялись боевой подготовкой
11:20 17.07.2019
ЮВО: Экипажи вертолётов выполнили учебно-тренировочные полеты в темное время суток
10:40 17.07.2019
Санкции: В России предложили не публиковать данные о закупках по гособоронзаказу
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
20:36 15.07.2019
Глава МВС Румунії подала у відставку
20:52 12.07.2019
Румынка Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора ЕС
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
Всі новини країни
Турция Турция
10:20 17.07.2019
В Ормузском проливе исчез нефтетанкер из ОАЭ
09:20 17.07.2019
Вооруженный ракетами корабль Каспийской флотилии пополнил группировку кораблей ВМФ России в Средиземном море / Фото
20:38 16.07.2019
Туреччина направить чергове судно до Кіпру попри санкції ЄС
18:19 16.07.2019
Newsweek: США не змогли переконати Туреччину відмовитись від С-400 через Трампа
Всі новини країни
Украина Украина
13:20 17.07.2019
В лагере оккупированного Кыма отравились почти 40 детей
13:00 17.07.2019
Ще двом українським морякам повідомили про завершення слідства
12:20 17.07.2019
Перший заступник представника президента в Криму пішов у відставку
12:00 17.07.2019
В оккупированном Севастополе началась подготовка к морскому параду
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд