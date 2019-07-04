Слідчі ФСБ РФ завершили попереднє слідство відносно ще двух українських військовополонених моряків.

Про це повідомляє УНН із посиланням на допис адвоката моряків Миколи Полозова у Facebook.

“В ході сьогоднішнього дня слідчими Слідчого управління ФСБ Росії було оголошено повідомлення про закінчення попереднього слідства ще двом військовополоненим українським морякам: Володимиру Терещенко та Андрію Артеменко”, — написав Полозов.

Адвокат додав, що таким чином, на поточний момент, про закінчення попереднього слідства повідомлені 10 військовополонених українських моряків.

Нагадаємо, у Лефортовському районному суді міста Москва 17 липня відбудеться засідання стосовно продовження строку тримання під вартою 24 українських військовополонених моряків.

Також нагадаємо, у Росії висунули остаточне обвинувачення всім українським військовополоненим морякам.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.