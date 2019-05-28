Перший заступник представника президента в Криму пішов у відставку
|12:20 17.07.2019
|Крым
Президент Володимир Зеленський звільнив Ізета Гданова з посади першого заступника постійного представника президента України в Автопномній Республіці Крим.
Відповідне розпорядження №205/2019-рп від 16 липня оприлюднено на сайті глави держави, пвідомляє Укрінформ.
У документі зазначено, що Гданов звільнений згідно з поданою ним заявою.
Про рішення піти з посади заступника постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Гданов повідомив 9 липня. На своїй сторінці в Facebook він написав, що прийняв рішення подати у відставку, "але боротьбу за повернення у вільний від російських окупантів Крим не залишу ніколи!"
"Робота представництва під особливою увагою громадськості була, є і буде. Такі питання як недопущення до звільнення півострова подачі води, співпраці з окупантами в будь-якому вигляді, санкції та багато інших – будуть на постійному контролі, механізми реагування у нас є", - заявив Гданов.
Нагадаємо: 25 червня Володимир Зеленський призначив постійним представником президента в Криму доцента кафедри міжнародного права КНУ ім. Шевченка Антона Кориневича.
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