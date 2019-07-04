На скликаному Росією Радбезі ООН країни ЄС згадали українських моряків

11:40 17.07.2019   Крым

Країни ЄС нагадують про зобов’язання Росії звільнити українських моряків та засуджують вбивство українських медиків на Донбассі.  

Про це представники ЄС (Бельгії, Франції, Німеччини, Польщі, Британії та Естонії) заявили у спільній заяві на брифінгу по завершенню Радбезу ООН, скликаного Росією для обговорення українського "мовного закону", повідомляє Укрінформ.

"Ми закликаємо Росію звільнити без усіляких додаткових вимог всіх 24 українських військовослужбовців, незаконно затриманих 25 листопада у Керченській протоці та негайно повернути захоплені українські кораблі відповідно до зобов’язуючого наказу Міжнародного трибуналу з морського права, ухваленого 25 травня", - заявили вони.

Європейські посли також додали, що повністю підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів і засуджують незаконну анексію Криму Росією.

"Ми очікуємо, що Росія негайно перестане роздмухувати конфлікт та утримається від дій, які підривають імплементацію Мінських домовленостей, які передбачають повне відновлення контролю українським урядом над територіями, як передбачено угодою", - наголосили вони.

Дипломати пояснили, що йдеться, зокрема, про те, що Росія повинна припинити свою фінансову та військову підтримку сеператистів, припинити роздачу паспортів українським громадянам на Донбасі.

"Ми засуджуємо недопустимий напад на медичний транспорт українських Об‘єднаних сил поблизу селища Водяне 1 липня, який призвів до трьох жертв", - зауважили вони.

"Ми закликаємо всі сторони повністю виконати свої зобов’язання за Мінськими угодами. Починаючи з всеосяжного та тривкого припинення вогню та відведення важкого озброєння", - відзначили вони.

Постійні представники країн ЄС при ООН  схвалюють конструктивну участь як України, так і Росії у зустрічі зовнішньополітичних радників на "Нормандській зустрічі" у Парижі 12 липня, як і факт успішного розведення сил поблизу Станиці Луганської наприкінці червня.



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