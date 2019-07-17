У Москві назвали умову зняття заборони на польоти в Грузію
|11:00 17.07.2019
|Грузия
Росія розгляне можливість скасування заборони на авіаперельоти, якщо будуть усунені загрози безпеки росіян.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю газеті "Аргументи і факти", пише Українська правда.
"Сподіваємося, що грузинська влада зуміє стабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні та усунути існуючі загрози для безпеки росіян, - сказав він.
Якщо це станеться, буде розглянута можливість скасування прийнятих Росією санкцій, в тому числі зняття заборони на авіаперевезення в Грузію.
Нагадаємо: Через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, у четвер ввечері в Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей, більше сотні досі перебувають у лікарнях.
На тлі зростання напруги у відставку подав спікер грузинського парламенту.
Ще на цю тему:
Грузинские самолеты последний раз слетали в Россию
Путін заборонив пасажирське авіасполучення з Грузією
Жители Сочи смогут добраться до Грузии прямым рейсом
Georgian Airways начнет летать в Сочи и Тель-Авив
«Уральские авиалинии» начнут выполнять авиарейс Сочи-Тбилиси
Georgian Airways запускает рейс из Тбилиси в Казань
Из Уфы в Салоники можно будет добраться без пересадок
S7 открыла продажу билетов на авиарейсы в Тбилиси
Авиакомпания «Сибирь» будет летать из Новосибирска в Тбилиси