Более 30 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии занялись боевой подготовкой
|11:20 17.07.2019
|Россия
В корабельных соединениях и воинских частях Каспийской флотилии (КФл) личный состав приступил к занятиям по боевой готовности, которые продлятся в течение недели.
Всего в Астраханской области и Республике Дагестан в занятиях задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения, свыше 150 единиц боевой и специальной техники, привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе выполнения мероприятий недели боевой готовности, личный состав полка морской пехоты отработает действия по тревоге, подготовит военную технику к совершению марша, после чего колонны выдвинутся своим ходом в назначенные районы.
Экипажи кораблей с получением сигнала на перевод в высшие степени боевой готовности выполнят мероприятия по экстренной подготовке кораблей к выходу в море и применению оружия, организации противовоздушной нялисьи проведут тренировки по борьбе за живучесть кораблей.
Личный состав береговых воинских частей и экипажи кораблей отработают вопросы разрешения кризисных ситуаций в пунктах базирования и военных городках.
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