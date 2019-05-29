ЮВО: Реактивные и артиллерийские подразделения поразили более 100 целей
|16:20 17.07.2019
|Крым
Более 100 огневых задач, в том числе около 40 с боевой стрельбой, выполнили реактивные и артиллерийские подразделения соединений и воинских частей Южного военного округа в ходе Единого дня огня артиллерии.
Боевые стрельбы проводились на территории более 20 общевойсковых полигонов, в том числе расположенных в оккупированном Крыму и в российских базах в Абхазии, Армении и непризнанной Осетии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Во взаимодействии с артиллеристами более 500 нормативов выполнили разведчики, военные связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов.
В тренировке по управлению огнем артиллерии приняли участие более 1000 военнослужащих, было задействовано более 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня и ствольная артиллерия: «Торгадо-Г», «Ураган», «Смерч», 152-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С» и «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», «Нона», минометные комплексы «Сани» и «Поднос», а также комплексы беспилотной авиации.
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