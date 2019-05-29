ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии выполнили плановые боевые стрельбы
|12:40 17.07.2019
|Абхазия
На территории непризнанной Абхазии в рамках проведения тактико-специальных полевых учений около 100 снайперов российской военной базы выполнили боевые стрельбы из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез».
На побережье Черного моря на полигоне Нагвалоу в ходе планового этапа боевой подготовки военнослужащие в составе боевых пар отработали синхронные выстрелы по групповым мишеням на дальностях до 1 км, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Ранее на занятиях снайперы отработали ожидание противника в неподвижном состоянии в течение 1-2 часов, ведение разведки целей и определение расстояния до них с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3.
Особое внимание было уделено применению личным составом снайперской винтовки ВСС «Винторез», оснащенной дневной и ночной оптикой, бронебойными патронами и интегрированным устройством для ведения скрытной стрельбы.
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