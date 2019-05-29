В оккупированном Севастополе началась подготовка к морскому параду
|12:00 17.07.2019
|Севастополь
На внутреннем рейде Севастопольской бухты начались работы по установке бетонных массивов и швартовых бочек.
К работе в акватории приступил самоходный плавучий кран, который выполнит установку 12 бочек и бетонных массивов для обеспечения стоянки парадного строя кораблей Черноморского флота на День ВМФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
После установки бочек экипажи кораблей-участников парада и буксиров отряда судов обеспечения флота начнут формирование парадной линии.
Постановку парадного строя кораблей планируется завершить до 23 июля.
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