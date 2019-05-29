На внутреннем рейде Севастопольской бухты начались работы по установке бетонных массивов и швартовых бочек.

К работе в акватории приступил самоходный плавучий кран, который выполнит установку 12 бочек и бетонных массивов для обеспечения стоянки парадного строя кораблей Черноморского флота на День ВМФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

После установки бочек экипажи кораблей-участников парада и буксиров отряда судов обеспечения флота начнут формирование парадной линии.

Постановку парадного строя кораблей планируется завершить до 23 июля.