ПВО Каспийской флотилии в ходе учения "уничтожили" условного воздушного противника

14:40 17.07.2019   Россия

На Каспийской флотилии с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО) проведено плановое учение по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного противника.

Экипажи кораблей были приведены в готовность к применению, активировали средства радиоэлектронной и визуальной маскировки,сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе учения дежурной сменой центра управления флотилии было отработано управление силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море.

Также отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи.

Данные тренировки проходят в рамках подготовки экипажей к предстоящим выходам кораблей в море, в ходе которых будут проведены совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным, береговым целям как одиночным кораблями, так и в составе ударных группировок кораблей.



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