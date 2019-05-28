ПВО Каспийской флотилии в ходе учения "уничтожили" условного воздушного противника
|14:40 17.07.2019
|Россия
На Каспийской флотилии с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО) проведено плановое учение по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного противника.
Экипажи кораблей были приведены в готовность к применению, активировали средства радиоэлектронной и визуальной маскировки,сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе учения дежурной сменой центра управления флотилии было отработано управление силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море.
Также отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи.
Данные тренировки проходят в рамках подготовки экипажей к предстоящим выходам кораблей в море, в ходе которых будут проведены совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным, береговым целям как одиночным кораблями, так и в составе ударных группировок кораблей.
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