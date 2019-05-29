ЮВО: Экипажи вертолётов выполнили учебно-тренировочные полеты в темное время суток
|11:20 17.07.2019
|Ставрополь
Экипажи армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) авиабаз на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области отработали учебно-тренировочные полеты в тёмное время суток.
При выполнении полетных заданий экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-35, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» решали задачи по поиску и уничтожению наземных целей условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также вертолетчики отработали полеты по маршруту по приборам и визуальному ориентированию в тёмное время суток как в одиночном порядке, так и в составе пар.
Всего в мероприятии приняли участие около 50 экипажей авиационных частей, было задействовано более 30 единиц авиационной техники.
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