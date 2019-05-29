Экипажи армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) авиабаз на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области отработали учебно-тренировочные полеты в тёмное время суток.

При выполнении полетных заданий экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-35, а также транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» решали задачи по поиску и уничтожению наземных целей условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также вертолетчики отработали полеты по маршруту по приборам и визуальному ориентированию в тёмное время суток как в одиночном порядке, так и в составе пар.

Всего в мероприятии приняли участие около 50 экипажей авиационных частей, было задействовано более 30 единиц авиационной техники.