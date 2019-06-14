Санкции: В России предложили не публиковать данные о закупках по гособоронзаказу

10:40 17.07.2019   Россия

Правительство России одобрило законопроект об ограничении круга лиц, обладающих сведениями о выполнении государственного оборонного заказа, в условиях действия международных санкций против РФ. 

Как уточняет во вторник, 16 июля, Интерфакс, соответствующая инициатива внесена в Госдуму группой депутатов, в том числе Владимиром Гутеневым (фракция "Единая Россия"), пишет FlotProm.
 
Законопроект предлагает исключить обязанность по размещению сведений о закупках в рамках гособоронзаказа, в том числе в плане закупок как со стороны госзаказчиков, так и со стороны исполнителей ГОЗ. Это связано с необходимостью ограничить круг лиц, обладающих сведениями о выполнении гособоронзаказа, в условиях действия международных санкций против РФ и оборонно-промышленного комплекса России, говорится в пояснительной записке к документу. 

Там же отмечается, что сейчас проведение закупок предприятиями оборонно-промышленного комплекса осложнено введением международных санкций. 

"Учитывая действие международных санкций в отношении предприятий ОПК, раскрытие сведений о закупках фактически означает разглашение в открытом доступе информации о взаимодействии поставщиков с лицом, включенным в санкционные списки, что влечет негативные последствия как для поставщиков (дискредитация поставщиков, включение таких поставщиков в санкционные списки, аннулирование экспортных лицензий), так и для предприятий ОПК (в частности, невозможность приобретения продукции, имеющей санкционное происхождение, неполучение продукции по заключенным договорам, отказ поставщиков взаимодействовать с предприятиями)", – указывается в пояснительной записке. 

Негативные последствия имеют место вне зависимости от категории продукции и обусловлены именно действием международных санкций в отношении предприятий ОПК, отмечается в проекте закона. 

В отзыве правительства на данный проект закона отмечается, что сейчас закупка проводится закрытым способом в случае, если сведения о такой закупке составляют гостайну. Вместе с тем в кабинете министров отметили, что не все закупки на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, а также разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры, выполняемые в рамках ГОЗ, содержат сведения, составляющие гостайну. 

В случае принятия законопроект позволит не размещать информацию об указанных закупках в единой информационной системе, указывается в отзыве.



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