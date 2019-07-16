В Ормузском проливе перестал подавать сигналы нефтяной танкер Riah, шедший из ОАЭ под флагом Панамы.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные слежения и информацию компании Refinitiv, предоставляющей информацию для финансовых рынков, пишет ghall.com.

Также сообщается, что танкер Riah во время прохода через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана, а затем перестал передавать данные о местоположении, сообщает агентство Associated Рress.

Танкер Riah регулярно совершал рейсы из Дубаи и порта Шараджа в порт Фуджейра, проходя через Ормузский пролив. Однако в субботу вечером сигналы трекера судна исчезли.

Как отметили в компании Refinitiv, занимающейся информационным обслуживанием, ранее никогда подобного с танкером не случалось. «Это красный флаг», — заявил специалист компании.

Попытки получить комментарий судовладельца закончились неудачей. Зарегистрированный владелец судна, компания Prime Tankers LLC, сообщила, что продала его Mouj Al-Bahar. Однако в этой компании заявили, что у них нет такого судна. Судьба танкера Riah привлекла внимание на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе из-за санкций в отношении Ирана и ответной реакции иранских властей.

В начале июля в Гибралтаре власти при поддержке британской морской пехоты задержали иранский супертанкер Grace 1, который перевозил нефть в Сирию. В ответ на это в Тегеране пригрозили захватить британский танкер. Действия британских сил иранские власти назвали незаконными и обвинили в пиратстве.

11 июля США и Великобритания сообщили, что пять вооруженных катеров под флагом Ирана попытались остановить британский танкер в районе Ормузского пролива. Помешать и удалось фрегату королевского флота HMS Montrose, который нацелил орудия на иранские корабли и по радио потребовал от них отступить. В Тегеране опровергли причастность к инциденту.

США также обвиняют Иран в атаке на два танкера в Оманском залмиве, произошедшей в июне. По одной из версий, иранские суда открыли по ним артиллерийский огонь. Иран обвинения в этой атаке также отрицает.