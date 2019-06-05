Морські порти України в січні-червні 2019 року збільшили контейнерооборот порівняно з аналогічним періодом минулого року на 18,4% ― до 463 239 TEU.

Про це свідчать фактичні дані ДП «Адміністрація морських портів України, передає видання Порти України.

Перевалка імпортних контейнерів зросла на 18,4% ― до 224 913 TEU, експортних ― на 16,4%, до 220 035 TEU, транзитних ― на 49,7%, до 18 291 TEU.

Переробку контейнерів здійснювали Одеський морський порт (65,3% сукупного контейнерообігу морських портів), морський порт «Південний» (21,9%), морський порт «Чорноморськ» (12,8%), спеціалізований морський порт (СМП) «Ольвія» і Ренійський морський порт (обидва ― менше 1%).

Одеський порт збільшив контейнерооборот на 6,4% ― до 302 304 TEU. У тому числі перевалка імпортних контейнерів зросла на 3,4% ― до 148 291 TEU, експортних ― на 8%, до 140 324 TEU, транзитних ― на 27,7%, до 13 689 TEU.

Порт «Південний» наростив контейнерооброт в 2,1 разу ― до 101 395 TEU. У тому числі перевалка імпортних контейнерів зросла удвічі ― до 51 095 TEU, експортних ― в 2,1 разу, до 45 698 TEU, транзитних ― в 3,6 разу, до 4602 TEU.

Порт «Чорноморськ» збільшив контейнерооброт на 0,5% ― до 59 455 TEU. У тому числі перевалка експортних контейнерів знизилася на 10,3% ― до 33 955 TEU. Переробка імпортних контейнерів зросла на 19,6% ― до 25 500 TEU.

СМП «Ольвія» переробив 83 TEU проти 281 TEU роком раніше. Ренійський порт переробив 2 TEU.

За даними АМПУ, переробка контейнерів у ваговому виразі збільшилася на 18,2% ― до 6,059 млн тонн, в кількісному вираженні ― на 18,1%, до 294 795 штук.

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році збільшили контейнерооброт порівняно з 2017 роком на 18,7% ― до 846 485 TEU.