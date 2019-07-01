Дивизионы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» ракетных соединений Южного военного округа, дислоцированные на Северном Кавказе, провели электронные пуски по целям в горах Кавказа.

Стрельбы проводились в ходе Единого дня огня разведывательно-огневых (ударных) контуров (РОК), сообщает пресс-служба Минобороны России.

Позиции ракетчиков были развернуты на территории двух общевойсковых полигонов, расположенных на Ставрополье и Кубани.

Ракетчики уничтожили командные пункты, колонны боевой техники и массовые скопления живой силы условного противника, выявленные в горах. Точные координаты объектов условного противника передали разведывательные подразделения российской военной базы ЮВО в Южной Осетии с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец».

В целях организации оперативного управления между командными пунктами ракетных соединений и общевойсковых подразделений устойчивую и непрерывную связь по закрытым каналам в единой системе РУК обеспечили военные связисты.

Кроме того, для огневого поражения разведанных целей в составе РОК соединений было задействовано более 20 авианаводчиков, а также силы и средства армейской и штурмовой авиации армии ВВС и ПВО ЮВО.