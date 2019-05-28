Малый ракетный корабль (МРК) Каспийской флотилии «Углич» завершил прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы и в порядке плановой ротации вошел в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

Об этом сообщаи пресс-центр Минобороны России.

Помимо того, , экипажи вертолета морской авиации и фрегата ЧФ РФ провели учения на взаимодействие: отработали взлет и посадку на палубу корабля, а также поиск и слежение за подводной лодкой, сообщала Черноморская безопасность со ссылкой на МО России.

«В соответствии с планом боевой подготовки, экипаж вертолета Ка-27ПЛ выполнил практические полеты с палубы фрегата «Адмирал Григорович», который в составе постоянной группировки ВМФ выполняет задачи в Средиземном море. В частности, летчики морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем фрегата отработали в море задачи по взлётам и посадкам на палубу корабля как на ходу, так и на якоре, а также провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой», - говорится в сообщении.

Одновременно были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов.

МРК «Углич» — многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Является первым серийным кораблём серии «Буян-М».

МРК данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Фото МО РФ