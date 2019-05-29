В Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону проходит заседание в отношении крымскотатарского политзаключенного, гражданского журналиста Наримана Мемедеминова.

Во время заседания Нариман Мемедеминов обратился к ветеранам крымскотатарского национального движения, которые 10 июля вышли с мирной акцией протеста на Красную площадь, сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».

«Сегодня, 16 июля 2019 года, в ходе судебного заседания политзаключённый, гражданский журналист, активист «Крымской солидарности» Нариман Мемедеминов выразил слова благодарности ветеранам крымскотатарского движения, вышедшим 10 июля на Красную площадь города Москвы на акцию протеста с лозунгами: «Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием», «Наши дети не террористы. Репрессии против крымских татар», «Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму». Они нашли в себе мужество и открыто заявили о репрессиях в Крыму, поддержав таким образом всех политзаключённых», — говорится в сообщении.

Отметим, судебное заседание проходит в открытом режиме. На нем допрашивают «свидетелей» обвинения.

Напомним, 22 марта 2018 года в селе Холмовка Бахчисарайского района российские силовики пришли с обыском в дом к гражданскому журналисту, блогеру Нариману Мемедеминову. Как позже стало известно, в отношении крымского татарина было возбуждено «уголовное дело» по статье о призывах к совершению теракта. «Дело» в отношении Мемедеминова возбудили за публикации в YouTube в 2013–2014 годов.

Фото: Крымская солидарность