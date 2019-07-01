Украинский политзаключенный Олег Сенцов в своем последнем письме правозащитнице Татьяне Щур от 12 июля попросил не передавать ему посылки и деньги — говорит «дать нашим правителям неделю на договориться».

Об этом рассказала участница Уральской правозащитной группы Татьяна Щур в эфире программы «Aqşam» на телеканале ATR.

«Уже давно не было таких активных движений в этом направлении. Надеюсь, что они к чему-то приведут. <...> Мы буквально вчера получили письмо от Олега от 12 июля. Он пишет там буквально следующее: «У меня, как всегда, все в порядке. Посылок и денег пока не надо — дадим нашим правителям недельку на договориться, тем более, что телефонами они, судя по всему, уже обменялись». Человек надеется и ждет [освобождения]. Все сейчас в напряжении», — сказала Щур.

Она добавила, что Сенцов, конечно, ждет и своего освобождения, но ему также важно, чтобы освободили всех политзаключенных.

«Его голодовка была посвящена, прежде всего, ребятам, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах. Поэтому, конечно, он надеется, что что-то произойдет хотя бы в отношении других», — отметила правозащитница.

Как известно, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) незаконно осудил крымчанина Олега Сенцова. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима за «создание в Крыму террористической группы и организации поджогов офисов местного отделения партии «Единая Россия» и организации «Русская община Крыма». Кроме этого, его обвиняют в «подготовке терактов» на аннексированном полуострове и незаконном «хранении оружия».