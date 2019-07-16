Єврокомісію очолила політик, який виступає проти дружби ЄС з Путіним

08:40 17.07.2019   Россия

Європейський парламент проголосував за призначення міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Європейської комісії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За призначення фон дер Ляєн проголосували 383 євродепутатів, при мінімально необхідних 374. Проти – 327, утрималися – 22. Загалом в сесійній залі були присутні 733 євродепутати.

Голосування відбувалося бюлетенями і було таємним, тому точно невідомо, хто з депутатів підтримав призначення. Раніше групи "Зелених" і "Лівих" заявляли, що точно не голосуватимуть за фон дер Ляєн. Також проти її призначення виступали німецькі ультраправі.

Фон дер Ляєн 1 листопада замінить на посаді чинного президента Єврокомісії Жан-Клод Юнкера. Вона стане першою жінкою на чолі Єврокомісії.

До виборів в Європарламент вона не була у списку кандидатів на посаду, вважалося, що призначать німця Манфреда Вебера. Однак, в результаті тривалих переговорів його кандидатура, як і інших топ-кандидатів, відпала.

В результаті лідери ЄС на саміті узгодили кандидатуру Фон дер Ляєн.

У Німеччині фон дер Ляєн в останні роки критикували за незадовільний стан збройних сил, а парламентський комітет веде розслідування щодо залучення консультантів для Міноборони.



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