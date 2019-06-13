Росія намагалась переконати ООН, що у Криму дітей навчають українською і кримськотатарською

08:20 17.07.2019   Крым

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, 16 липня, що система освіти окупованого Росією Криму передбачає навчання трьома "державними" мовами: російською, українською і кримськотатарською.

Таку пропагандистську тезу Небензя озвучив на засіданні, скликаному РФ з приводу прийнятого в Україні Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", повідомляє Укрінформ.

"До речі, у Криму можна ознайомитися з системою освіти трьома "державними" мовами Криму: російською, українською та кримськотатарською, чим був сьогодні так стурбований наш американський колега", - заявив Небензя у відповідь на стурбованість США з приводу утиску прав кримських татар на окупованому півострові.

Тим часом, українська делегація представила реальні дані про стан справ у мовному питанні, а також щодо системи освіти на окупованому півострові.

"У Криму діяли сім українських і 15 кримськотатарських шкіл до російської окупації 2014 року. Окупаційна влада закрила всі українські та половину кримськотатарських шкіл", - зазначив щодо цього постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

Він також нагадав про утиски української мови в самій Російській Федерації. "У Росії, де проживає близько 3 млн українців, немає жодної української школи", - підкреслив постійний представник України при ООН.



Ще на цю тему:

12:59 10.07.2019
У Криму карають за "зловживання свободою слова" - правозахисники
10:27 04.07.2019
Українським політв'язням в Росії передадуть плитки шоколаду з їх іменами
09:00 28.06.2019
В симферопольском СИЗО заключенные массово болеют корью
09:45 25.06.2019
В окупованому Криму заборонили прогулянки лісом
18:45 21.06.2019
Крымчанин получил полгода колонии за "политическую ненависть"
19:59 14.06.2019
Суд в Севастополе вынес решение по украинскому капитану
13:26 14.06.2019
Украина призвала ОБСЕ реагировать на российскую практику запугивания в Крыму
12:05 14.06.2019
Суд в Крыму рассмотрит дело захваченного капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041»
17:15 13.06.2019
Оккупированный Крым признан Freedom House территорией с низким уровнем свободы
16:00 13.06.2019
Росія не пускає ООН до Криму - голова місії заявляє про порушення резолюції
09:49 13.06.2019
В ЕС призывают Россию немедленно освободить всех заключенных в Крыму граждан Украины
10:59 07.06.2019
В Крыму на два месяца продлили арест крымскотатарскому активисту Бекирову
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
19:19 08.07.2019
Корабль «Махачкала» представит Каспийскую флотилию на «Кубке моря-2019» в Баку
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:15 12.07.2019
Заради купівлі американських винищувачів Болгарія збільшить дефіцит бюджету
15:19 11.07.2019
Болгарія придбає 8 нових винищувачів F-16 у США
15:40 04.07.2019
Підрозділ Сил спеціальних операцій ЗС України повернувся з міжнародних навчань у Болгарії
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
Всі новини країни
Греция Греция
19:56 16.07.2019
Нова влада Греції передумала позбавляти священників статусу держслужбовців
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
14:28 11.07.2019
В Греции нашли древнейшие за пределами Африки человеческие останки
11:06 11.07.2019
Унаслідок негоди у Греції загинули шестеро людей
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:40 17.07.2019
ЮВО: Снайперы российской военной базы в Абхазии выполнили плановые боевые стрельбы
11:00 17.07.2019
У Москві назвали умову зняття заборони на польоти в Грузію
16:34 15.07.2019
Премьер Грузии заявил, что никто не избежит ответственности за беспорядки на митинге в Тбилиси
12:56 15.07.2019
Власть Грузии предупреждали о "православных" депутатах РФ: письмо посла выложили в СМИ
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:19 16.07.2019
ЕС возобновляет финансовую помощь Молдавии
10:46 15.07.2019
У Молдові близько 40% будинків таять в собі небезпеку раку легенів - дослідження
17:09 12.07.2019
Президент Молдовы призвал активизировать переговоры по Приднестровью
13:59 12.07.2019
Додон: газопровід з Румунії запрацює з 2021 року, але це буде газ РФ в обхід України
Всі новини країни
Россия Россия
13:40 17.07.2019
Бойцы Росгвардии не обязаны представляться и могут требовать телефон для досмотра
11:20 17.07.2019
Более 30 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии занялись боевой подготовкой
11:20 17.07.2019
ЮВО: Экипажи вертолётов выполнили учебно-тренировочные полеты в темное время суток
10:40 17.07.2019
Санкции: В России предложили не публиковать данные о закупках по гособоронзаказу
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
20:36 15.07.2019
Глава МВС Румунії подала у відставку
20:52 12.07.2019
Румынка Ковеши осталась единственным кандидатом на должность прокурора ЕС
20:15 09.07.2019
Президентские выборы в Румынии состоятся 10 ноября
Всі новини країни
Турция Турция
10:20 17.07.2019
В Ормузском проливе исчез нефтетанкер из ОАЭ
09:20 17.07.2019
Вооруженный ракетами корабль Каспийской флотилии пополнил группировку кораблей ВМФ России в Средиземном море / Фото
20:38 16.07.2019
Туреччина направить чергове судно до Кіпру попри санкції ЄС
18:19 16.07.2019
Newsweek: США не змогли переконати Туреччину відмовитись від С-400 через Трампа
Всі новини країни
Украина Украина
13:20 17.07.2019
В лагере оккупированного Кыма отравились почти 40 детей
13:00 17.07.2019
Ще двом українським морякам повідомили про завершення слідства
12:20 17.07.2019
Перший заступник представника президента в Криму пішов у відставку
12:00 17.07.2019
В оккупированном Севастополе началась подготовка к морскому параду
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд