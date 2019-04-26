Заступник постпреда Великої Британії при ООН Джонатан Аллен, виступаючи 16 липня на засіданні Ради Безпеки ООН, заявив про те, що обговорення закону про українську мову проходить на тлі постійних спроб Росії підірвати незалежність України.

"Зараз ми зібралися для обговорення питань щодо України без цензури. Тому дивно, чому ми не почули від представника Росії пояснення, чому РФ підтримує сепаратистів на сході України, чому затримує 24 моряків, чому не припиняє анексію Криму. Ці питання вимагають подальшого обговорення... Ми повинні враховувати, що обговорення цього питання (про державну мову в Україні) відбувається на тлі постійних спроб Росії підірвати незалежність України", - цітує Аллена ZN,UA.

Він зазначив, що Верховна Рада і так зобов'язалася прийняти закони про регулювання прав національних меншин у країні.

Політичний координатор місії США в ООН Родні Хантер під час засідання додав, що антиросійські санкції будуть збережені до деокупації Криму.

Підтримав українську сторону й представник Франції Ніколя де Рів'єр, вказавши на те, що мовний закон України ніяк не загрожує міжнародному миру і безпеці.

"Це тільки справа і вибір українців щодо мовної політики", - сказав дипломат. За його словами, Україна зараз перебуває у важкій ситуації у результаті конфлікту на сході, що не має зв'язку з законом про мову.

Pасідання скликала російська делегація для обговорення українського закону, який 16 липня набув чинності. Це не перша спроба Росії винести на обговорення "мовний закон", однак раніше проведення такого засідання блокували партнери України.

Українська сторона наполягає на тому, що цей закон є винятково внутрішнім питанням України та не має стосунку до компетенції Ради безпеки.