Украина воспользовалась заседанием Совбеза ООН в своих интересах

21:07 16.07.2019   Украина

Украина во время заседания Совбеза ООН призвала партнеров к усилению политических и экономических санкций в отношении государства-агрессора – России.

Об этом заявил во вторник Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передаёт корреспондент УНН.

“Пренебрежение Россией международного права должно получить соответствующий ответ. Мы призываем к усилению политических и экономических санкций в отношении государства-агрессора до тех пор, пока Россия не прекратит нарушать права человека во временно оккупированном Крыму и освободит всех незаконно задержанных граждан Украины и освободит автономную Республику Крым и город Севастополь”, — заявил Ельченко.



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