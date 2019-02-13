Украина во время заседания Совбеза ООН призвала партнеров к усилению политических и экономических санкций в отношении государства-агрессора – России.

Об этом заявил во вторник Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передаёт корреспондент УНН.

“Пренебрежение Россией международного права должно получить соответствующий ответ. Мы призываем к усилению политических и экономических санкций в отношении государства-агрессора до тех пор, пока Россия не прекратит нарушать права человека во временно оккупированном Крыму и освободит всех незаконно задержанных граждан Украины и освободит автономную Республику Крым и город Севастополь”, — заявил Ельченко.