Москалькова пообіцяла сприяти допуску незалежної медичної комісії до Гриба

20:18 16.07.2019   Крым

Уповноважена із прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова повідомила, що має намір звернутися до керівництва Федеральної служби виконання покарань із проханням допустити незалежних лікарів до громадянина України Павла Гриба, який відбуває ув'язнення у РФ. Про це омбудсменка сказала 16 липня в Москві під час спільної пресконференції з уповноваженою Верховної Ради із прав людини Людмилою Денісовою.

Пресконференцію транслював телеканал "Росія 24", передає Гордон.

За словами Москалькової, незалежна комісія має "усунути сумніви між різними медичними висновками".

"Наші лікарі дали консультацію, що він не потребує операції, що вона може завдати шкоди його здоров'ю. Українські лікарі, навпаки, вважають, що йому потрібно зробити операцію. Таких досьє в нас декілька", – зазначила вона.

Українська омбудсменка, зі свого боку, підтримала пропозицію Москалькової про необхідність незалежної медичної допомоги утримуваним під вартою.

"Ми розширили кількість кейсів, за якими є можливість розгляду питань про надання медичного забезпечення, обслуговування та допомоги незалежними лікарями", – підкреслила Денісова.

24 серпня 2017 року Гриба, який поїхав до Гомеля (Білорусь) на зустріч із росіянкою Тетяною Єршовою, викрали співробітники ФСБ Росії. Два тижні про місцеперебування українця не було відомо. 7 вересня до Генерального консульства України в Ростові-на-Дону надійшло повідомлення від ФСБ про тримання Гриба в СІЗО Краснодара. У РФ українця обвинуватили в підготовці теракту в одній зі шкіл Сочі.

15 листопада 2018 року суд у Ростові-на-Дону почав розгляд справи по суті. Гриб заявив про невинуватість і відмовився давати свідчення.

22 березня 2019 року російський суд засудив Гриба до шести років в'язниці. У квітні адвокат українця оскаржив вирок.

Батько політв'язня Ігор Гриб заявив, що його син страждає на портальну гіпертензію, йому потрібні медикаментозна підтримка, постійна жорстка дієта, нормальні умови життя, а також операція. "Якщо він залишиться там зараз і йому не зроблять операції, він помре", – сказав Ігор Гриб.

16 липня Денісова заявила, що передала Москальковій список зі 150 українських громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі. Омбудсменки повідомили, що звернуться до президентів України і РФ із проханням про помилування низки засуджених, прізвища кандидатів на помилування вони називати не стали. 
 



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