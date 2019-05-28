Український і російський омбудсмени Людмила Денісова і Тетяна Москалькова на зустрічі в Москві 16 липня обмінялися списками українців і росіян, які перебувають у СІЗО і в’язницях двох країн.

Зокрема, згідно з повідомленнями російських ЗМІ, уповноважена Верховної Ради України з прав людини передала список зі 150 справ, передає Радио Свобода.

«Це громадяни України, які утримуються на території Росії та в Криму, зокрема 24 моряки», – сказала Денісова.

Уповноважені повідомили, що мають намір звернутися до президентів двох країн з проханням про помилування низки засуджених.

«Ми обговорили питання підтримки у вигляді звернення про помилування низки громадян. Я не буду поки що називати їхні прізвища, щоб не зародити надію завчасно. Це питання вимагає дуже серйозного опрацювання», – сказала російський омбудсмен.

Людмила Денісова на зустрічі також висловила сподівання, що обмін утримуваних громадян, зокрема українських моряків, відбудеться.

Напередодні омбудсмени зустрілися в Києві, де обговорювали питання звільнення українських і російських громадян, яких утримують на території Росії та України.

Тетяна Москалькова 15 липня заявила, що з 50 росіян, які були ув’язнені в Україні, 27 людей перебувають у місцях позбавлення волі, де 13 відбувають покарання, решта – чекають на судові рішення або результати апеляції.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року та полонені на Донбасі громадяни.