Новий консервативний уряд Греції відмовився від планів своїх попередників позбавити священників статусу державних службовців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Священники впливової грецької православної церкви вважаються державними службовцями. Їхня заробітна плата, яка оцінюється приблизно в 200 мільйонів євро на рік, виплачується безпосередньо з державного бюджету.

У жовтні минулого року тодішній уряд під керівництвом лівих уклав попередню угоду з церквою про те, що 10 тисяч священнослужителів буде позбавлено статусу. Замісць цього пропонувалося виділяти щорічну субсидію спеціальному церковному фонду.

Члени духовенства скаржилися на те, що не хочуть втрачати статус держслужбовців.

Консервативна партія "Нова демократія" перемогла на дострокових парламентських виборах в Греції 7 липня, замінивши лівих, які були при владі з 2015 року.

На зустрічі з архієпископом Грецької церкви Ієронімом у вівторок прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що його уряд не планує вносити поправки у статті Конституції, що стосуються статусу православної церкви.

Грецька православна церква відігравала важливу роль в житті країни протягом багатьох століть і вважається її офіційною релігією країни відповідно до Конституції. Для багатьох греків їх національна приналежність тісно пов'язана з релігією.