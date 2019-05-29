Адвокат Алексей Ладин посетил тяжелобольного крымского татарина Эдема Бекирова в симферопольском СИЗО. У крымского татарина снова ухудшилось состояние здоровья — его уже четыре дня беспокоят судороги, он плохо спит и уже месяц у него аритмия.

Об этом Ладин написал в Facebook, сообщает ATR .

«Последние четыре дня у него сильнейшие судороги, которые причиняют ему огромную физическую боль, он не может спать. Кроме того, у него постоянные проблемы с сердцем. Последний месяц у него сильнейшая аритмия. При малейшей физической нагрузке, например, встал, взял в руки веник, аритмия усиливается, скачет давление. Из-за этого он вынужден находиться в лежачем состоянии», — рассказал адвокат.

Кроме того, чтобы регулировать уровень сахара в крови, Эдем Бекиров намеренно иногда отказывается от пищи.

«Уровень сахара в крови он регулирует недоеданием. В отдельных случаях, когда он не ест, уровень сахара может упасть до критической отметки. Уже второй день подряд дочь Эдема Бекирова не может передать необходимые ему лекарства — врачи медсанчасти не принимают. Сами они эту информацию отрицают. Это при том, что вчера у Эдема Бекирова закончились таблетки от диабета и болезней сердца. Медработник на экстренные вызовы Бекирова в случае ухудшения здоровья не реагирует», — добавил защитник.

Алексей Ладин добавил, что Эдем Бекиров содержится в медсанчасти СИЗО, а не в больнице.

Как известно, Эдем Бекиров — инвалид I группы, в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце. У мужчины ампутирована одна нога, также врачи диагностировали у Бекирова сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.

Эдем Бекиров был задержан со стороны Чонгара 12 декабря 2018 года около 08:30 утра при прохождении им паспортного контроля на территории, контролируемой российскими пограничниками. Около 14:40 российские силовики вывезли Эдема Бекирова с контрольного пункта на административной границе «Чонгар» вглубь полуострова. Позже стало известно, что крымского татарина привезли в здание ФСБ России в Симферополе.

19 декабря 2018 года ФСБ РФ в оккупированном Крыму предъявила обвинение крымскому татарину Эдему Бекирову, заявив, что он якобы организовал на территории полуострова «тайник с боеприпасами», а также связан с деятельностью гражданского формирования «Аскер».