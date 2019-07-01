83 літаки із 15 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 16 липня

14:50 17.07.2019   Read in English Симферополь

16 липня 2019 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в окупованому Криму, прибули щонайменше 83 пасажирські авіалайнери (рейси)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

До окупованого аеропорту Сімферополя здійснювали рейси такі авіакомпанії:

Назва авіакомпанії

Кількість рейсів до аеропорту Сімферополя, од./день

«Аерофлот»

23

«Уральські авіалінії»

14

«Росія»

14

«S7 Airlines»

8

«Глобус»

7

«Red Wings»

10

«SmartAvia»

11

«Nordwind Airlines»

7

«Азимут»

2
«Ямал»
 		 5

«Руслайн»

 2

«Алроса»

 1

«Іжавіа»

 1

«Газпромавіа»

 2

«Якутія»

 1


44 рейси здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 12 рейсів - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

4 рейси прибули з Єкатеринбурга, 3 - із Новосибірська.

По 1 рейсу прибули із Архангельська, Омська, Барнаула, Кірова, Сочі, Тюмені, Ноябрська, Совєтского, Брянська, Мурманська, Тамбова, Казані, Нижнєкамська, Ростова, Самари, Уфи, Елісти, Іжевська, Сургута, Челябінська. 

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.

*   *   *

Моніторинг порушень міжнародних санкцій до РФ та правового режиму на тимчасово окупованій території Криму здійснюється за підтримки Європейської програмної ініціативи  Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів



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